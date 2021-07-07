AKP'den ABD'ye 'çocuk asker' tepkisi: 'Sicilimiz temiz'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "ABD'nin insan ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Çelik "Açık ve net bir şekilde söylüyorum ki, çocuk savaşçı iddiasında Türkiye sicili en temiz devlettir. Çocukların silah altına alınması konusunda yaptığımız uyarılara rağmen Türkiye'nin suçlanması çok büyük bir yalandır. Çocukları savaşı ve terörist olarak kullananların başında PKK/YPG ve DEAŞ gelmektedir. Bu raporların müttefikimiz olan devletlerin resmi kurumlarından çıkması son derece üzücüdür" diye konuştu.

'Yunanistan Dışişleri Bakanı bilerek yalan söylüyor'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin IŞİD'le mücadele etmediğine yönelik sözlerine dair ise Çelik "DEAŞ'la mücadeleye Türkiye'nin destek vermediği konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanı yalan söylüyor, net. Bilerek yalan söylüyor. Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon'un üyesidir. Türkiye'nin bertaraf ettiği terörist sayısı bellidir. Yunanistan, DEAŞ'la mücadelenin neresinde acaba? Benim anladığım şudur. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan hükümetinden bağımsız hareket ediyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti

Erdoğan'ın Cuma günü yapacağı Diyarbakır ziyaretine ilişkin soru üzerine ise Çelik, "Niye Diyarbakır Anneleri'ni anıyorum; çünkü bu Türkiye'nin en büyük vicdan eylemlerinden birisidir. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılmış" ifadesini kullandı. Çelik " 'Siyasal katılım yok, o yüzden dağa çıkılıyor' deniliyordu; siyasal katılımın annelerin elinden evladını çalmak ve demokratik süreçleri terör örgütüne destek sağlayacak şekilde zehirlediklerine şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan'da kabul etti, şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bütün arkadaşlarımızdan kim katılmak istiyorsa katılabilir. Çok anlamlı bir buluşma olacak. Kadın MKYK üyelerimizin, milletvekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs ziyareti

Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesinde AB'den gelen "iki devletli çözüm meşru değil" mesajına ilişkin ise Çelik şunları söyledi:

"20 Temmuz törenleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC'ye gitmesinden rahatsız olanları görüyoruz. Kendi işinize bakın, kimsenin rahatsız olmasına gerek yok. Rahatsızlık beyan edilmesi, heyete dair tartışmalar yapılması saygısızlık. Ursula von der Leyen'in açıklamasını okuduk; AB iki devletli çözüme meşru bakmıyorsa hangi çözüme meşru bakıyor? Verilen sözlerin ne olduğunu biliyoruz. Hem Türkiye hem KKTC iki eşit devlet kurulması için evet kampanyası yapılırken, Yunanistan ve Rum kesiminde 'hayır' kampanyası yapıldı. O zaman Borosso'nun söylediği, 'Siz bu evet kampanyasına destek verir ama karşı taraf farklı davranırsa biz KKTC'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız' dedi. KKTC ve Türkiye sözünü tuttu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs sözünü tutmadı. Bu sorunu Güney Kıbrıs'ın şımarıklığına teslim eden AB'nin yanlış kararıdır. Yanlışlığın düzeltilmesini Türkiye ve KKTC'den beklemesinler."