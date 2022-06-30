AKP'den 5 ilde 'Bize neden kırgınsınız?' anketi: İşte alınan 2 yanıt

AKP'li Mehmet Özhaseki; Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirlerde anket yaptırdı.

'AKP'ye neden kırgınsızınız'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplumun nabzını tutmak için bu anket çalışmasını yaptırdıklarını ifade eden Özhaseki, AKP'ye kırgınlık nedenlerini incelediklerini belirterek, "Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, 'AK Parti'ye neden kırgınsınız?' diye sorduk" dedi.

Suriyeliler ve ekonomi

AKP'nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre iki sonuç öne çıktı.

Ankete göre İstanbul'da AKP'ye kırgınlığın ilk nedeni Suriyeli sığınmacılar olurken, ikinci sırada ekonomik kriz yer aldı. Başkent Ankara'da ise birinci sırada ekonomik neden, ikinci sırada Suriyeliler yer aldı.

'Kimse AKP'den vazgeçmemiş'

Özhaseki'nin iddiasına göre ankette "Ben artık AK Parti'den vazgeçtim" diyen bir kişi bile yok. Y

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de anket sonucunu paylaşan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50'yi çok rahat geçebiliyoruz" iddiasına bulundu.