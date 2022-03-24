AKP'den 23 maddelik torba yasa hazırlığı

AKP Meclis gündemine 3 ayrı yasa teklifi getirmeye hazırlanıyor.

‘Evim mağdurları’ olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin alacaklarına yönelik çözüm getiren yasa teklifi ile muhtar maaşlarının artırılmasını da içeren düzenlemelerin yer aldığı, 23 maddelik bir torba teklifin hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca Çevre Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda da ayrı bir yasa teklifinin hazırlıkları yapılıyor.

Biyolojik arıtma tesislerine yasal düzenleme

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre Marmara Denizinde ortaya çıkan müsilajla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl açıklanan Marmara Denizini Koruma Eylem Planı çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili olarak yasal düzenlemeye gidilecek.

Eylem planında bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamının ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi ve atık suların ileri biyolojik arıtma yapılması planlandı.

Yapılacak yasal düzenleme ile belediyeler eğer bu biyolojik arıtma tesisini kurabiliyorlarsa kuracaklar, kuramıyorlarsa bu tesisler devlet eliyle yapılacak.

Bakanlık, bu arıtma tesislerini belediye adına yapacak ve belediyelerin İller Bankası payından kesilecek.