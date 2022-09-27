AKP'den 120 maddelik yeni anayasa taslağı

28 Ekim’de Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak seçim beyannamesinde yeni anayasa taslağının da yer alacağı belirtildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre söz konusu anayasa taslağı 120 maddeden oluşuyor.
AKP'li kurmaylar, "Anayasanın taslak metni hazır. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu alması durumunda sivil anayasa gündeme gelecek. Şu anda vatandaşın ekonomi gibi konularına öncelik veriyoruz” değerlendirmesi yaptılar.
Öte yandan 28 Ekim’de Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklanacak seçim beyannamesinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Partideki toplantılarda, beyannamenin “ekonomi” ağırlıklı olması konusu öne çıktı.
"Beyannamede, önümüzdeki süreçte enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi ve alım gücünü yükseltecek projelerin yer alacağı" öne sürüldü.