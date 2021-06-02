AKP'de yumruk yumruğa kavga

Ordu’da AKP içerisinde yaşanan tartışmalar sürüyor. Odatv’nin edindiği bilgilere göre bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı Ordu spor yatırımları protokolü töreninde AKP’li Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ile AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in özel kaleminin yumruklaştığı öğrenildi.

Daha önce de AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Ordu’nun bir yerel bir radyo programında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i ve özel kalem müdürünü hedef almıştı. AKP’li Gündoğdu açıklamalarında şunları söylemişti:

“Buradan da açıkça söylüyorum. Özel Kalem Müdürleri Ordu’ya müdahale edemez, etmemeli. Ordu’ya şekil veremez, vermemeli. Yani Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü dışarıdaki devlet memuruna müdahale etmeyecek. Özel Kalem Müdürü arkasına birilerini alarak Ordu’daki bürokrasiyi dizayn etmeye kalkışırsa bu iş olmaz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler bey müdahale etse itiraz etmeyeceğim. Bizim büyüğümüz, ağabeyimiz diyeceğim. Sayın Güler müdahale etmiyor, Özel Kalem Müdürü müdahale ediyor. Daha derinlere girmeyelim. Ama hiç kimse merak etmesin, çözülecek. Bunların hepsi çözülecek.”

Aynı kavga, Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara’daki Ordu ile ilgili toplantısında da devam etti.

Toplantıda AKP’li Ordu Milletvekillerinin yanı sıra, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a yakın isimlerden Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi Mehmet Altun da bulunuyordu.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre bir süre sonra AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ile Mehmet Altun arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve yumruklaşmalar yaşandı.

Ergün Taşçı da sosyal medya hesabından programla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki toplu fotoğraflarda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in olmaması dikkat çekti.