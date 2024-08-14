AKP'de sönük kutlama: Erdoğan 'yorulan çekilsin' dedi, transferler beklenen etkiyi yaratmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi'nde düzenlenen "23. Kuruluş Yıldönümü Programı"na katıldı. Programda, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Yaklaşık bin 500 kişilik program AKP'nin geçmiş yıllardaki "kutlamalarına" göre sönük geçti.

Erdoğan yaptığı uzun konuşmasında bazı ezberleri tekrar ederken, zaman zaman sert çıkışlar da yaptı.

2028 seçimleri hakkındaysa "2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, samimiyetimizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine AK Partili kadrolara teslim edecektir" dedi.

Parti kadrolarına ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye de teşekkür eden Erdoğan, "Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz" dedi:

"Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek."

'Ezanla, bayrakla camiyle derdi olan bu milletin düşmanıdır'

Erdoğan ayrıca "Ezana, bayrağa, camiye, kurana, cami cemaatine saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız" diye konuştu:

"İnsanların kılık kıyafetinden, mezhebinden, etnik kökeninden dolayı keskin ayrışmaya gitmesi milletimize açık bir düşmanlıktır. Ezana, bayrağa, camiye, kurana, cami cemaatine saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Herkes bilsin, istiklal savaşını biz bu semalarda ezan özgürce okunsun, şanlı bayrağımız özgürce dalgalansın diye yaptık. Ezanla, bayrakla cami ile, cemaat ile derdi olan bu milletin evladı değil bu milletin düşmanıdır ve bu zihniyete en küçük müsamaha göstermeyiz. Gençlerimizin lümpen ırkçılık illeti ile işgal edilmesine göz yumacak parti değiliz. Kökü dışarıdaki tehlikeli akımlardan korumak için hassas davranacağız. LGBT'yi nasıl görüyorsak bu ırkçı düşmanlığa da aynı nazarla bakıyoruz."

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattık.

TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz.

Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor. Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine 100 bin varillik keşfe imza attık.

Kişi başı gelir 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 100 dolar seviyesine ulaştı. Merkez Bankası rezervimizi 150 milyar dolar sınırına getirdik.

Ekonomide sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu ilan ettiğimiz tek haneli rakamlara çekeceğiz.

Kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hakkının gasp edilmediği yapıyı hakim kıldık. 23 yılda Türkiye büyük değişim geçirdik.

Namaz, kuran gibi konularda bir kesimin alerjisi törpülendi. Laiklik, ülke elden elde gidiyor korkusu yerini özgüvene bıraktı. Terörle mücadelede daha iyi yerdeyiz.

İsrail'in bölgeyi ateşe verme girişiminin önünde duracağız. Mahmud Abbas bugün misafirimiz olacak, yarın da Meclis'te hitap edecek. Dünyaya Filistin'in özgürlük mücadelesini dünyaya duyuracak.

13 belediye başkanı ve 2 milletvekili AKP'ye katıldı

Etkinlik sırasında AKP’ye 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı. Partiye katılanlara Erdoğan tarafından rozet takıldı.

AKP’ye katılan isimlerin arasında İYİP'ten ve Yeniden Refah Partisi’nden katılımlar dikkat çekti.

5 bağımsız belediye başkanı: Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı.

Yeniden Refah Partisi’nden AKP'ye geçen belediye başkanları: Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan.

İYİP'ten AKP'ye geçen belediye başkanı: Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir.

AKP'ye katılan milletvekilleri: İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİP'ten istifa etmişti), İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel (İYİP'ten istifa etmişti).

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün iddiaların ortaya çıkmasının ardından "Siyasi şantajla başkanlarımızı transfer etmeye çalışıyorlar" demiş, açıklamaya yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir" demişti.