AKP'de rüşvet: Cami inşaatı için 100 bin dolar, sonra 1 milyon daha... 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Süleyman Soylu'ya seslenerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Özgür Özel, AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin görevden alınmasını istedi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"6 Haziran 2022 günü, Mamak Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi'ne giden Cercis Utaş isimli vatandaşımız, '2007 yılında, benzin istasyonu yapmak için Mamak Belediyesi'ne ait Lalahan'da, 3074 metrekare arsa satın aldım. Satın aldıktan sonra, inşaata başlayabilmek için, benzin istasyonu açabilmek için Mamak Belediyesi'ne başvuru yaptım. Mamak Belediyesi yetkilileri, buraya benzin istasyonu yapamayacağımı; Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'na başvurarak plan uyumsuzluğunun giderilmesini söylediler. Bütün işlemlerimi yaptığım halde; Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin, 'Bu başvuruyu onaylamayın' dediğini ve başvurunun onaylanmadığını öğrendim'. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanına gittim. Bu görüşmede; Köse'nin danışmanı İsmail Aslan, Başkan Yardımcısı Ercan Kınacı ve Başkan vardı. Bana dediler ki; 'Senin bu işini onaylattırırız ama 150 bin dolar para vermen lazım'. Yalvar yakar, kavga dövüş 100 bin dolara anlaştık. Parayı Ercan Kınacı'ya elden teslim etmem söylendi. Kahvetepe isimli iş yerinde, Ercan Kınacı'ya naylon poşet içinde 100 bin dolar verdim. Ve o dönemde benim işim Büyükşehir Belediyesi'nde dakikalar içinde çözüldü. Ama Mamak Belediyesi'ne başvurdum, 13 aydır işlemimi yapmadılar. Tekrar gittiğimde de; 'O iş Büyükşehir Belediyesi'nde oldu ama Mamak Belediyesi'ndeki işin için 1 milyon lira daha vereceksin' dediler. Bu parayı vermeyeceğimi söyledim ve 6 Haziran 2022 günü gittim ki Murat Köse ile görüşeyim. Kapıya talimat verilmiş; belediyeden sokulmadım. Ve belediyeden giremediğim gibi, darbedildim. Ve geldim, size bu şikayetimi söylüyorum' diyor. Ercan Kınacı'ya parayı elden teslim etmeye gittiği gün için de Nihat Çiftçi adındaki arkadaşını şahit gösteriyor. Üçünün de telefon numaralarını söylüyor ki; kayıtlardan aynı mekanda buluştukları tespit edilebilsin. Süleyman Soylu halen daha bu Mamak Belediye Başkanı'nı nasıl görevde tutuyor?"