AKP'de bir istifa daha: 'Yoruldum'

AKP'nin il ve ilçe teşkilatından gelen ‘istifa’ haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 4 yıldır İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Hasan Yavuzyiğit, ‘yorulduğunu’ söyleyerek partiden ayrıldığını açıkladı.

Yavuzyiğit, sosyal medya hesabında yayınladığı istifa açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün itibarı ile dört yıldır onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Karasu İlçe Başkanlığı görevimden yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarından dolayı affımı talep ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. 12 yıl boyunca çeşitli kademelerinde görev yaptığım partime, dava ve yol arkadaşlarımıza desteğim koşulsuz bir şekilde devam edecektir. Bu süreçte başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve teşkilatımızdaki dava arkadaşlarıma şahsıma duydukları güven ve verdikleri sorumluluk için teşekkür ederim.”