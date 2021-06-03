AKP’de bir günde ikinci meclis üyesi istifası

Pazar Belediyesi AKP’li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Engin, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Engin, istifasını sosyal medya hesabından, “yorumsuz” notu ile paylaştı.

Mehmet Engin, Noter aracılığı ile verdiği istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılında yapılan yerel genel seçimleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden Pazar Belediyesi meclis üyesi olarak seçildim. Gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren Belediye Meclis Üyeliğimi bağımsız olarak yürütmek üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden ve üyeliğimden istifa ediyorum. İstifa ettiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını dilerim”

Mamak Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz da belediyede tespit ettiği yolsuzluk sonrası maruz kaldıklarını anlattı, partiden istifa ettiğini açıkladı.

