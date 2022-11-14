AKP'de Baykal hasreti: Yerli ve milli Baykal’ın yerine her şeye müsait Kemal Efendi’yi koydular

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Manisa'da bir otelde düzenlenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile katıldığı "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AKP'nin girdiği bütün seçimlerden birincilikle çıktığını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz iyi niyetliyiz, çalışıyoruz ama yeni bir model daha ortaya çıktı. Özellikle Deniz Baykal sonrasında CHP'de bir eksen kayması oldu. Oy verelim vermeyelim Deniz Baykal yerli bir adamdı, milli bir adamdı. Bir FETÖ operasyonu ile yerli milli adamı aldılar, yerine her şeye müsait olan Kemal Efendi'yi koydular. Bütün motivasyon kaynakları, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'. Bir araya geldiler ama bunlar sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Dünya görüşleri aynı değil, olaylara bakışları aynı değil. Yıkım ekibi. Siz gelince ne yapacaksınız? Savunma sanayiinde ne düşünüyorsunuz? Sonra bakanlık dağılımı başlayacak. HDP’ye ne vermeyi düşünüyorsunuz? Bunları bir itiraf edin. Bu arkadaşların böyle bir tavrı var.

İkinci stratejileri de yalana ve algıya dayalı bir operasyon. Her hafta bir veya iki yalan söylüyor. Allah seçmenlerine yardım etsin. Muharrem İnce bile ayrılırken diyor ki 'CHP genel merkezi işgal altında. Bunların işi gücü iftira.' diyor. Mesela İstanbul Belediye Başkanları algı operasyonları için ajanslara 845 milyon lira para veriyor. Ne yapacaklar, fenomenler, takipçisi olan gruplar... Adam tatilde şortla geziyor ama iş başında diye gösterecekler. 'Adam öyle başarılı ki İstanbul başkanlığı keser mi cumhurbaşkanı olmalı bu adam'. Bu para verilmez. Bu para belediye bütçesinden veriliyorsa helal olmaz."

