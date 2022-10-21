'AKP’de başka kopuşlar da olacak, rahatsız olduğunu söyleyen milletvekilleri var'

Uzun yıllar iktidar partisinde siyaset yapan ve bu süreçte bakanlık dahil birçok üst düzey görevde bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den istifası ve İYİP'e katılacağını açıklaması, kulisleri hareketlendirdi.

Gercekgundem'den Miray Tamer'in haberine göre, Fakıbaba gündeminde yaşananları ve olası etkilerini MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat değerlendirdi.

Kulat, iktidar partisinden başka kopuşlar olacağı yönünde de bilgiler aldığını dile getirdi.

Kulat, "CHP, İYİ Parti veya DEVA Partisi, Gelecek Partisi hangisine geçerler onu bilmem. Ama AK Parti'den başka kopuşlar olacağı yönünde de bilgiler alıyoruz. Rahatsız olduğunu söyleyen milletvekilleri var" bilgisini verdikten sonra şunları kaydetti:

"Bunlar iktidarda bulunmalarından dolayı geçişleri çok kolay olmayabilir. Ama özellikle seçim kararı alınması durumunda başka vekillerin de ayrılması muhtemel. Özellikle DEVA ve Gelecek Partisi'ne yönelik bazı kulis bilgileri ortada dolaşıyor. Bildiğim, duyduğum kadarıyla eski siyasetçi, aktif siyasetçi CHP'ye de başvuruda bulunuyorlar."