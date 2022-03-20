AKP yöneticisi: Bizim bu muhalefete müsaade etmemiz mümkün değil

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, Kayseri'de AKP'nin düzenlediği "Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri" programına katılarak bir konuşma yaptı.

"Çok yıkıcı bir muhalefetle karşı karşıyayız. Vatan, millet, devlet demeden sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden tabiri caizse yıkıcı bir muhalefet ortaya konuyor" diyen Ercoşkun, "Bu muhalefetin ülkeye kattığı hiçbir şey yok. Ne vicdani ne insani ne ahlaki hiçbir değere saygı duymadan yapılan bu muhalefet anlayışı Türkiye'nin bu noktadan daha ileriye gitmesine hizmet etmiyor aslında. Gerek kendi içindeki sıkıntılar gerekse bölgesel meselelerle uğraşan bir Türkiye'de bizim bu muhalefete müsaade etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Ercoşkun, "Eğer bugüne kadar ortaya konulan çalışmaları daha ileriye taşımayacaksak ve 2023 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmeyeceksek o zaman burada niye varız? Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar böylesine bir duruş sergilediyse bu başarıları ortaya koyduysa bir hikaye yazdıysa işte bu hikayeyi sizlerin sayesinde yazdı çünkü bu hikayenin asıl kahramanları sizsiniz" diye konuştu.