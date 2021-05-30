AKP: Yeni anayasa çalışması tamamlandı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, parti bünyesindeki "ilim heyeti"nin yeni anayasa çalışmasını bitirdiğini açıkladı.
Turan, yeni anayasa çalışmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
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Biz istiyoruz ki sadece kanunlar, tüzükler vs. değil, Türkiye'nin bakıldığında ülke yönetiminde darbenin yansıması anayasa değil de, herkesin 'evet' diyebileceği, büyük çoğunluğun 'evet' diyebileceği bir sivil anayasayı hayata geçirelim.
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Tüm partiler kendi çalışmasını yapsınlar, AK Parti de kendi üzerine düşeni yapsın. Biz yeni dönemde artık reformların en iyisini en üstünü yani sivil anayasayı hayata geçirelim.
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En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK’da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız. Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız. Yani hem MHP’nin hem AK Parti’nin kendi önerdiği anayasaları olacak. Bu iki anayasanın bir masa etrafında çalışılmasını, ortak zeminde değerlendirilmesini talep edeceğiz. Biz Cumhur İttifakıyla beraber o anayasaların, 'bir Cumhur İttifakı ruhuna' bürünmesini istiyoruz. O zaman Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek. Ondan sonra usul belirlemesi yapacağız. Diğer partilere götürmek ve diğer katmanlarla görüşmek işin gereği esası olacak.
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Partiler değişse de yüzyıllar geçse de bundan geri dönüş olmaz artık. Benim iddiam odur ki, şu an parlamenter rejimi istiyormuş gibi yapan partiler bile sadece 'Erdoğan olmasın' diye, sadece 'hükümet başarılı olmasın' diye bir söylem geliştiriyorlar.