AKP yasak tanımıyor: İstanbul'da Erdoğan afişleri kaldırılmadı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk kez ikinci tur için sandık başında.

İki adaydan biri olan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait afişlerin seçim yasaklarına karşın kaldırılmadığı görülüyor.

Bu afişlerden biri de İstanbul Ümraniye'de görüntülendi.

Ümraniye'de oy kullanma işlemlerinin sürdüğü Genç Osman İlkokulu'nun yanındaki bir binada halen Erdoğan afişinin asılı olduğu görüldü.

Bugün bir başka Erdoğan afişi ise Üsküdar Çengelköy'de görüntülendi.

Sabah saatlerinde Mehmetçik Ortaokulu’nda oy kullanmaya giden yurttaşlar hala asılı duran büyük pankartla karşılaştılar: