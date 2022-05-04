AKP yandaşı teknik direktör Bülent Uygun dolandırıldı

Sık sık Erdoğan’a söylediği hayranlık sözleriyle gündeme gelen teknik direktör Bülent Uygun'un kendisini "DNA uzmanı" ve "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabası" olarak tanıtan Ulaş Birihan tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Sabah’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, görüşmeler esnasında Ulaş Birihan'ın kendisini üst düzey siyasilere yakın bir kişi olarak tanıtıp, "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabası" olduğunu söylediğine yer verildi.

'Atatürk mezarından kalksa sayın beyefendiyi alnından öper'

Teknik direktör Bülent Uygun, daha önce Erdoğan’ı kastederek "Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyefendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği planladığı bütün projelere baktığımız zaman onların hepsini göre ve takdirle karşılar" demişti.