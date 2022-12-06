AKP ve MHP’nin hedefindeki BİM yöneticisi neredeyse bakan oluyormuş

Yüksek gıda fiyatları nedeniyle hedef alınınca hükümete çıkışan BİM yöneticisi Galip Aykaç’ın 2018’de tarım ve orman bakanı olarak atanması için hayatını kaybeden eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın ailesi tarafından kulis yapıldığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da atamadan son anda vazgeçtiği öne sürüldü.

Üst düzey bir AKP’li de bu iddiaları doğruladı

Aykaç’ın adının 2018’de tarım ve orman bakanı olarak geçtiği iddiasını halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a doğrulayan AKP’li üst düzey yetkili, “Biri atanırken kimsenin haberi olmaz. Galip Aykaç ismini bastıran Topbaş ailesiydi. (BİM market zincirinin sahibi olan Mustafa Latif Topbaş) BİM ailesinden cumhurbaşkanının yakın çevresine Galip Aykaç için bayağı kulis yapıldı” dedi.

Erdoğan’ın ‘neredeyse Aykaç’ı bakan olarak atayacağını’ doğrulayan AKP’li yetkili vazgeçme nedenini de şöyle anlattı:

“Patronun (Erdoğan) kafası istememiştir. Ancak yerine yine BİM ailesinden birisi geldi. Bekir Pakdemirli. Gerçi o da içine edip gitti. Yanlış hatırlamıyorsam o da BİM’den. Bakarsanız görürsünüz bakan olmadan önce BİM Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Çok güçlülerdi. Kar da ediyorlardı.”

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz” demişti.

BİM patronu Aykaç, hedef göstermelere sert çıkmıştı: “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz.”

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etmişti: “Kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur.”