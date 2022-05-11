AKP ve MHP'den sosyal medyaya sansür yasası için kapalı toplantı

Kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen kanun teklifi için son değişiklikler yapılıyor.

AKP tarafından hazırlanan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP’ye sunulmuştu. Teklifle "gerçek hayatta suç olanın internet ortamında da suç olmasının temel ilke olarak kabul edilmesi, mahkemeler tarafından yalan ya da dezenformasyon içeren haberlerin tespit edilmesi, internet haber siteleriyle ilgili internet medya kanunu getirilmesi" öngörülmüştü.

Teklifin önümüzdeki ay Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, AKP'li ve MHP'li milletvekilleri dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda bir araya geldi. “Kapalı” toplantıya AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın başkanlık ettiği öğrenildi.

Toplantıda bant daralmadan reklam yasağına kadar sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımların konuşulduğu belirtildi. (ANKA)