AKP ve MHP onayladı: Kütahya'da riskli alan imara açıldı

Kütahya'da 2013 yılında bakanlığın “riskli alan” ilan ettiği ve taşkın nedeniyle yapı yasağı getirilen park alanı, 1 Şubat'ta ticaret ve konut alanı olarak kullanılmak üzere imara açıldı.

Gaybiefendi Mahallesi’ndeki alan hakkındaki karar Kütahya Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Değişiklikten 5 gün sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanması üzerine CHP grubu, kararı yeniden Meclis gündemine getirerek iptal edilmesini istedi.

'Taammüden cinayet anlamı taşıyor'

Değişikliğe itiraz eden CHP’li Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, “Riskli olduğu resmi raporlarla kanıtlanmış bir alanda nüfus yoğunluğuna yol açacak bir kullanım kararı oluşturulması taammüden cinayet anlamını taşıyor” dedi.

İmara açılan park alanının aynı zamanda bir deprem toplanma alanı olduğunu da belirten Kumdalı, "Oysa park alanları sadece çiçek, böcek, boş zaman faaliyeti değildir aynı zamanda mahallelerde deprem toplanma alanlarıdır. Deprem anında seyyar mutfak ve tuvaletlerin kurulacağı, yardımların dağıtılacağı, çadırların kurulacağı alanlardır. Bir felaket anında bu halka sizin deprem toplanma alanınız da olan parkınızı 1,5- 2 km ötedeki Hamidiye Mahallesi’ne atadık mı diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Alim Işık ise düzenleme hazırlanırken Devlet Su İşleri ve ilgili birimlerin görüşünün alındığını söyledi. Tartışmalı imar düzenlemesi hakkında değişiklik yapılmadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2011 yılında meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 122 kişi yaralanmıştı. (ANKA)