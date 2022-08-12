AKP ve MHP içki ruhsatına 'evet', CHP 'hayır' demişti: CHP'den ilk açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla verilen alkol ruhsatı tartışma yaratmıştı. Alkol ruhsatı verilmesine uygun yerlere izin verilmeyip uygun olmayan yer için teklif sunulmasının düşündürücü olduğunu belirten CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, alkol ruhsatı teklifine neden hayır dediklerini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Balaban, “Alkol kullananlar da bizim vatandaşımızdır, alkol kullanmayanlar da bizim değerli vatandaşlarımızdır” dedi.

Balaban, inançlara saygılı oldukları ve dayatmaya karşı tavır sergiledikleri için teklife ret oyu verdiklerini söyledi.

Balaban, şöyle konuştu:

“Biz daha önce de birçok bölgede alkol ruhsatı verilmesi konusunda uygun yerlerde ‘evet’ dedik fakat ne hikmetse AKP ve MHP’liler, bunların hepsine karşı çıktılar. Bu karşı çıkmalarının bir hukuksal gerekçesi yoktu. Haklılıkları yoktu ama oy çokluğu onlarda olduğu için reddedildi. Özellikle Cengiz Ergün’ün bu dayatmasına ve hukuksuz bir şekilde daha önce reddettiği yerlere karşı bu yerin konjonktür olarak da uygun olmadığı gerekçesiyle grubumuz böyle bir karar aldı. Biz de grup kararı olarak bunu dün (önceki gün) uyguladık. CHP hiçbir konuda ön yargılı bir parti değildir. Doğru neyse onu yapar. Bu konuda bizim o binayı yapan insanla da bir problemimiz yok. Onlar da iyi niyetle bunları yapmışlardır, yatırım amacıyla ama biz, Cengiz Ergün’ün dayatmalarına ve hukuksuzluklarına karşı böyle bir tavır sergiledik.”

Alkol ruhsatının uygun birçok yere verilmeyip uygun olmayan bir yer için teklif sunulmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Balaban, şöyle devam etti:

“Biz de CHP Büyükşehir Meclis Grubu olarak bu şekilde bir tavır takındık. Bizim için cami olgusu da bir gerçektir, eğitim kurumları olgusu da bir gerçektir. Bu anlamda da biz, uygun olmayan bir ortam olduğu için o yer, o nedenle ret oyu verdik. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Biz kimsenin yaşam tarzına karışmayız. Herkesin yaşam tarzına da saygılı bir anlayışa sahibiz. CHP'ye karşı bazı ön yargılar var. Bu ön yargıların kırılmasında da bu çok güzel bir olgu oldu. AKP ve MHP oylarıyla bunun geçmesi de çok farklı bir anekdot oldu. Bu konuda bizim düşüncemiz oluştu ve bu şekilde de tavır aldık.”