AKP ve MHP bunu da reddetti: Öğrencilere kötü haber

CHP, KYK yurtlara başvuru yapan ancak yerleştirilemeyen öğrencilere her ay asgari ücretin yarısı kadar barınma desteği verilmesini içeren kanun teklifi sundu.

Teklif sahibi CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, üniversite sınavlarından sonra milyonlarca öğrencinin barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığını, iktidarın 20 yıldır yurt sorununu çözmediğini belirtti. “Bir öğrencinin ailesine aylık maliyeti en az 7-8 bin lira. Bu hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında öğrenci ve aileleri ne yapacak? 2 bin 750 lirayı çok görmeyin'' dedi.

‘Kara kara düşünüyor'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 4 milyon öğrenciden sadece yüzde 20,6'sına yurt imkanı sağlandığını hatırlatan Kasap iktidarı şöyle eleştirdi:

“Özel öğrenci yurtlarının ücretleri aylık 3 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Bu hayat pahalılığında üniversitede çocuğu okuyan aileler kara kara düşünüyor. İstanbul'da öğrenci sayısı 824 bin, yurt kapasitesi ise sadece 29 bin. Ankara'da öğrenci sayısı 315 bin, yurt kapasitesi 31 bin, İzmir'de de öğrenci sayısı 175 bin, yurt kapasitesi 19 binde kalıyor. AKP-MHP Milletvekilleri bir kez daha öğrencimizin yanında olmadığını gösterdi.”