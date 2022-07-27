AKP ve CHP'den Musul Başkonsolosluğu'na saldırı hakkında açıklama

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendiği açıklandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıyı kınadı. CHP de yapılan saldırıyı kınadığı açıkladı.

AKP Parti Sözcüsü Çelik konu hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye’nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak’la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye’nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."

CHP'den kınama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'nin açıklaması şu şekilde:

"Irak’ta bu sabah Musul Başkonsolosluğumuza ait binanın yakınlarına bir roket saldırısında bulunulduğuna dair haberleri derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir. Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve söz konusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz."

MSB: Saldırıyı gerçekleştirenlerden hesap sorulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanarak, 'sorumlulardan hesap sorulacağı' belirtildi.

Açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve

sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için işbirliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz" denildi.