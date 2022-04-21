AKP ve Cemaat'in Turhan Çömez'in parti kurmasını nasıl engellediği ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP iktidarının ittifak sistemini dağıtan son seçim düzenlemesinin AKP içinden çıkan Gelecek ve Deva'yı hedef aldığını belirtti, bu vesileyle AKP'nin daha kurulmadan engellediği partiyi köşesine taşıdı.

"Sayısız örnek var. Ancak biri hiç konuşulmamış, öbürü pek az tartışılmış iki olaydan bahsedeyim" diyen Terkoğlu, emekli general Alaettin Parmaksız'ın Erdoğan’ın doktoru da olan eski AKP milletvekili Turhan Çömez'in 2008 yılında kuracağı partinin hazırlık aşamasında yer aldığı, ancak sürecin akamete uğradığını aktardı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Turhan Çömez’in liderliğindeki girişimde yer alan Parmaksız, yaptıkları toplantıları, tüzük ve program çalışmalarını, hatta genel merkez için yer bakmalarını anlatıyor . Fakat 17 Mayıs 2008 günü yaşadığı, şaşkınlık uyandırıcı olayı şöyle aktarıyor:

"Sayın Çömez nedenini anlamadığımız bir şekilde işleri ağırdan almamızı söyledi. (…) 17 Mayıs’ta büroda toplanacaktık. Biraz erken gittim. Sayın Börü, Sayın Çömez’in İngiltere’ye lisan öğrenmeye gideceğini belirtti."

Parmaksız, kuracakları partinin liderinin bir anda "dil öğrenmeye" yurtdışına gitmesine anlam veremiyor. Bunu savaşta komutanın sahasını terk etmesine benzetiyor. Çömez ile tartıştığını söylüyor.

Gelgelelim, 8 Haziran’da "dil öğrenmek için" İngiltere’ye giden Çömez’in meselesi Temmuz’daki operasyonla anlaşıldı. Zira Çömez, Ergenekon kumpasına dahil edilmişti. Belli ki parti kurma girişimi FETÖ’cü savcıların operasyonuyla engellenen Çömez, gelen operasyonu önceden haber almıştı. Elbette parti de kurulamadı.

Parmaksız, çıkardığı dersi şöyle anlatıyor:

"TSK’de tartışma ve fikir üretme ortamı, sivillere nazaran daha demokratikti."