AKP trolleri hedef göstermişti: Gözaltına alınan Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, gözaltına alındı.

BirGün'de yer alan habere göre, Şık’a yöneltilen suçlamanın "siyasal veya askeri casusluk" olduğu belirtilirken, ifadesinin savcılık tarafından alınacağı bildirildi.

Gazeteci Furkan Karabay'ın aktardığına göre, Yonca Verdioğlu Şık savcılıktaki ifade işleminin sardından serbest bırakıldı.

Ahmet Şık, fon soygunu sonrası Akın Gürlek'e yönelik paylaşımlarının ardından sosyal medyada AKP operasyonuna maruz kalmıştı.

Şık'ın ailesi ve yakınlarını hedef gösteren çok sayıda paylaşım yapılmış, bu paylaşımların ardından arkadaşı Ahmet Saymadı, hukuksuz bir operasyonla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Söz konusu operasyon sırasında Ahmet Şık'a "suskunluk anlaşması" teklif edildiği, bunun reddedilmesi üzerine Saymadı'nın tutuklandığı ifade edilmişti.

Konuyu Cumhuriyet'teki köşesine taşıyan Barış Terkoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Polisler Ahmet Saymadi’yi gözaltına aldı. Kan, idrar, saç örneği alındı. Tek şüpheliydi. Buna rağmen gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Öğrendiğime göre bu sırada bazı aracılar vasıtasıyla Ahmet Şık’a “bir suskunluk anlaşması teklifi” gelmiş. Şık uzlaşmayı reddetmiş.

Sonunda...

Ahmet Saymadi “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla 5 Ekim günü tutuklandı. Hayır, ortada uyuşturucu yok. İçen biri de yok. Saymadi ve avukatları da sorguda “Kimin içmesini kolaylaştırdı” diye sormuş, onun cevabı da yok.

Ama...

Savcılık sorgusunu açıyorum. Orada herhalde bunların yanıtını bulurum diye bakıyorum. Ahmet Saymadi’ya “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile ne ilgisi varsa Ahmet Şık ile arasındaki para hareketleri sorulmuş. Bu bile meselenin aslının ne olduğunu gösteriyor.

