AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Pençe-Kilit Operasyonları devam ediyor. Türkiye'nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceği mücadeledir.
- Türkiye ne zaman terörle mücadele yeni bir adıma geçse müttefiklerimizden "endişeliyiz" diye bir açıklama geliyor.
- Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu 'Komşumuzun saldırganlığı, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdidi' gibisinden propagandalara çevirmeye çalışıyor.
- Dünyada deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka ülke yok. Bütün bunlar ortadayken, Lozan ve Paris anlaşmasında sayılırken tutup adaları silahlandırarak bunları yok sayıyorlar. Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan'dır.
- "Gelin bunları masada, aramızda çözelim" diyen de biziz. Buradaki tartışmanın esası, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinin hukuka uygun olmasıdır.
- Cumhurbaşkanımız adayının kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor.
- Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kimliği üzerinden etiketlenmesi olmaz.