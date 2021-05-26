AKP Sözcüsü Çelik'ten Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK'sı, Süleyman Soylu'yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.

İçişleri bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor. İçişleri Bakanımızın, eski Başbakanımızın, devletimizin hedef alındığını, nereye varılmak istendiğini net olarak görüyoruz.

Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır. Suç örgütlerini referans alanlar kendilerini suç örgütlerine kullandırıyor demektir. Siyasetinin içindeki saldırı gayri meşru alandan geldiği için kategorik olarak reddedilmelidir. Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır. Hiç kimse illegal alandan yapılan açıklamaları herhangi bir siyasi muhalefetin referans alanı haline getirmesin.

Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir. AK Parti itirafların karşısında, arkadaşlarımızın yanındayız."