AKP Sözcüsü Çelik'ten kapanan konsolosluklara ilişkin açıklama: 'Türkiye güvenli bir ülkedir'

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre başkonsolosluklarının güvenlik nedeniyle kapatılmasının ardından açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye güvenli bir ülkedir. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu söyleyen Çelik, "Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" dedi.

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."