AKP Sözcüsü Çelik'ten İsrail'le 'normalleşme' açıklaması: Bir çerçeve ortaya çıktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik MYK'nin ana gündemini çevre konularının oluşturduğunu belirtti.

Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog'u telefonla aramasına ilişkin soru üzerine Çelik, görüşmede iki ülke ilişkilerinde ilerlenecek alanlar ile sorunların çözümü konusunda bir çerçevenin ortaya çıktığını söyledi.

Çelik "Umarız hem sorunların çözümü ile ilgili diyalogların gelişmesi açısından hem karşılıklı olarak geliştirilebilecek iş birlikleri açısından bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Bu çerçevede devam edeceğiz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Diyarbakır Anneleri'yle buluşması son derece tarihi bir buluşma. Burada verdiği mesajlar içerisinde bizim siyasetimiz açısından hem vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini yok sayan inkâr politikalarına karşı olduğumuzu, bunun için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görme yönünde yaptığımız mücadeleler konusunda verdiği mesajlar önemli.

'Son 5 gündür Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi'

Bugün MYK'da en kapsamlı şekilde vakit ayırdığımız konu çevre konularını ele aldığımız gündem maddesi oluşturdu. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda şöyle bir hazırlığı var partimizin. Ormancılık konusunda neler yaptığımız önemli. Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapılan sıfır atık projesi. Tüm bunlar MYK'mızda ele alındı.

Marmara'daki müsilajın temizlenmesiyle ilgili son derece güzel haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi. Bakanlığımızın çalışmalarıyla 11 metreküpe yakın müsilaj temizlendi. Çalışmalar güçlü şekilde devam edecek.

Bu dünyada aynı kaderi, doğayı paylaştığımız hayvanların eşya olarak değil artık can olarak anılması en önemlisidir. Hayvanlara eziyet edenler, kötü davrananlar, soyunun yok olmasına neden olanların hepsinin cezalandırıldığı yüksek standartlı bir yasa ortaya çıktı. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok önemli katkıları oldu. Netice itibarıyla daha çok canın korunmasına yol açacak bir düzenleme önümüze gelmiştir.

'Yarın 3 bin 876 program düzenlenecek'

Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine katılacak TBMM'de. 3 binin üzerinde program yurtiçinde ve yurtdışında yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca koordine ediliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek toplam program sayısı 3 bin 876'dır.

En az DEAŞ kadar sapkın bir ruha sahip olan bir 'FETÖ'. DEAŞ'a ses çıkaranların 'FETÖ'yü himayet etmelerinin anlamı yoktur. 15 Temmuz tarihimizde, darbeler karşısındaki ilk direniştir. İlk defa bir darbenin ters yüz edilmesi söz konusu olmuştur.

'Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın'

Orada her gün yaşanan insani durum çerçevesinde oraya insani yardım gitmesi gerekiyor. BMGK Hatay sınır kapımızı yetkilendiren kararını 12 ay süreyle uzatma kararı aldı. Böylece sınır ötesi yardım mekanizması açısından önemli bir nokta bu. Ateşkesin idame ettirilmesi ve siyasi sürecin yürümesi esas çözümdür. Astana toplantısında, bu konuda bizim siyasi çözüm tezlerimiz bir kez daha gündeme geldi. Önemli olan buradaki insani dramın sona erdirilmesi için gerekenleri yapmaktır.

Afganistan meselesini tartışıyoruz. Bugün gelinen nokta burada hâlâ bir çözümün ortaya çıkmaması şeklindedir. Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın.

'Türkiye Afganistan'da işgalci güç değildir'

Afganistan'a yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı. TBMM'yi tanıyan ikinci ülke Afganistan'dır. NATO oradan çekiliyor. Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir.

Yeni Anayasa çalışmaları

Anayasa konusunda, Cumhur ittifakı ortak bir çalışma haline getirecek. Bizim çalışmamız muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur. Daha sonra Cumhur ittifakı içerisinde bir metin çalışması yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Gelecek nesillere bir borcumuzdur bu. AK Parti açısından son aşamaya geldi kendi yapacağı çalışmanın şekillenmesi.

'Galatasaray çok iyi bir karar almıştır'

Yunanistan maalesef Miçotakis'le sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra Miçotakis 'Bu yazın daha sıcak geçeceğini değerlendiriyorum' demişti ama ilk adımı olumsuz attılar. Tatbikat yapılmaması gereken turizm sezonunda tatbikat yaptılar.

Olympiakos Galatasaray'ı davet etmiş. Teknik heyetimizin ve futbolcularımızın hepsinin testi var. Uluslararası kriterlere göre geçerli olan test kabul edilmeyip herkesin hızlı test yapması talep edildiğinde bu muamele iyi niyet olmaz. Burada yapılan şey ne sportmenlikle ne iyi niyetle bağdaşır. Neticede Galatasaray da çok iyi bir karar almış ve orayı terk etmiştir. Keşke yapmasalardı. Yunanistan büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılmış, protestomuz iletilmiştir. Bundan sonra benzer bir durumun ortaya çıkmamasının garanti edilmesini istiyoruz.

'İsrail'le ilişkilerde daha somut adımları göreceğiz'

Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog'u göreve başlaması sebebiyle araması sonucunda "pek çok alanda ilerlenebilecek konularda ilerlenmesi gerektiği, sorun alanı olarak tespit edilen konularda ise bu sorun alanlarının çözümüne dönük atılacak adımların atılması gerektiği ile ilgili bir çerçevenin ortaya çıktığını" söyleyen Çelik şöyle konuştu:

"Netice itibarıyla bölgede konuşacağımız pek çok konu var, İsrail ve Filistin meselesi başta olmak üzere. Burada konuları ikiye ayırıyorum, bir kısmı bilinen sorun alanlarıdır, bu sorun alanlarının çözülmesiyle ilgili olarak atılması gereken adımlar, kurulması gereken diyaloglar konusunda bir irade ortaya çıkmıştır. Diğer alan ise turizmden ticarete kadar iş birliği yapılabilecek alanlardır. Her iki tarafın da kazan-kazan formülü ile kazanabileceği alanlardır. Umarız hem sorunların çözümü ile ilgili diyalogların gelişmesi açısından hem karşılıklı olarak geliştirilebilecek iş birlikleri açısından bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Bu çerçevede devam edeceğiz."

Büyükelçi atanacak mı?

Büyükelçi atanmasına ilişkin bir iradenin ortaya çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Onlar için henüz erken, onlar tabii ki değerlendiriliyordur, netice itibarıyla bunların hepsi atılacak adımlara, ortaya konulacak iradelere bağlı konular. Netice itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı bu görüşme, bu söylediğim çerçeveyi ortaya çıkarmıştır, iki alanda yani ilerlenecek konularla ilgili olarak, sorun alanları ile ilgili olarak... Bu çerçevenin içinin doldurulmasıyla ilgili olarak adımlar atıldıkça diğer konular, diğer müspet gelişmeler gündeme gelecektir. Şimdi çerçeve ortaya çıkmıştır, o çerçevenin içinin doldurulması aşamasındayız."