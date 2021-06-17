AKP Sözcüsü Çelik'ten HDP'ye saldırıyla ilgili açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün İzmir'de HDP binasına düzenlenen ve bir kişinin katledildiği silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik "İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır" ifadesini kullandı.

AKP'li Çelik açıklamasında "Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir" dedi.