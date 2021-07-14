AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik MYK'nin ana gündemini çevre konularının oluşturduğunu belirtti.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
soL - Tekirdağ
AKP Sözcüsü Çelik: Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın
AKP Sözcüsü Çelik, MYK sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın' diyen Çelik, toplantıda çevre konusunun ana gündem olduğunu belirtti.
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik MYK'nin ana gündemini çevre konularının oluşturduğunu belirtti.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: