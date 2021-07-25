AKP Sözcüsü Çelik: Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ı bölge barışı için tehdit oluşturan saldırgan politikalar yürütmekle suçlayarak "Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın" dedi. Çelik "Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn Aliyev’in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir" ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Cuma günü yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askeri yaşamını yitirmiş, üç Ermenistan askeri yaralanmıştı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz.

Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir" dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın.

Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır.

Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir.

Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn Aliyev’in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan’ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir."