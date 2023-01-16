AKP Sözcüsü Çelik: Erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde değişiklik olacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Çelik burada yaptığı açıklamada seçim tarihine ilişkin "Seçim konusuyla ilgili tarih budur dediğimiz zaman duyuracağız. Erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak. Biraz geriye çekebiliriz. Birkaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süre olarak güncelleme söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin seçim sonrası kalmasının sözkonusu olmadığını söyleyen Çelik "EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı, karar verildi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç çıkacaktır. Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Herkes müsterih olsun. Şubat en geç mart ayında sonuca ulaşılmış olacaktır. Kendi takvimi içinde gecikme olmadan yasalaşacak" diye konuştu.

Altılı masanın geçiş sürecine ilişkin açıklamaları hakkında konuşan Çelik "Bir cumhurbaşkanı olacak, siyasi parti genel başkanları yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı bu 6 kişinin onayını almadan siyasi bir karar almayacak. Cumhurbaşkanı bunu yaparsa ne olur, mutabakat bozulur ve ülke seçime gider" dedi.

Çelik "Bu demokratik bir model değil, politbüro modeli. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz bir eleman olarak gösteriyorlar. Bu altılı eş başkanlık modelidir. Bu demokratik bir sistemdir diyorlar. Devlet hayatı içerisinde ortak karar almanın mekanizmaları belli. Bu anayasanın dışında siyasi bir paralel yapı çıkarır" ifadelerini kullandı.

(İsveç'teki eylem görüntüleri ve NATO'nun genişlemesi) İsveç'te Erdoğan maketinin asıldığı eylem görüntülerine ilişkin konuşan Çelik "O ülkedeki terör grupları İsveç'in NATO'ya üyeliğini engelleyecek sabotajlar yapıyorsa bu durumda İsveç'in gereğini yerine getirmesi gerekir" dedi. Çelik "İsveç'in yapması gereken teröre karşı mükellefiyetlerini yerine getirmesi ve Türkiye'ye verdiği sözleri tutarak yoluna devam etmesidir" diye konuştu. Ankara'nın NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu söyleyen Çelik, Stockholm'deki eylem görüntülerine ilişkin İsveç savcısının soruşturmaya gerek duymaması konusunda ise "Bu kabul edilemez" dedi.

(Suriye ile görüşmeler) Suriye ile görüşmelerin kendi seyrinde devam ettiğini kaydeden Çelik Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu savunarak "Türkiye orada işgalci değildir" dedi.

Çelik'in açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

(Erdoğan'ın komutanlarca alkışlanması) "Net bir şey söylüyoruz, demokrasiye müdahale eden askeri bürokrasiyle demokrasi ve anayasaya bağlı ordu aynı şey değildir. Bu müdahale neticesinde bir vesayet sistemi ülkenin gündemine sürekli geliyordu. Bu orduyu yıpratıyordu. Çıkıp da birisi askeri bürokrasinin tepesinde yer aldığı halde bizim Cumhurbaşkanı için ölçüler şudur bunu söylemeye hakkı yok. Bizim en çok önem verdiğimiz şey, herhangi bir müdahale, vesayet çerçevesi olmaksızın anayasal düzen, demokratik siyaset temelinde bu ilişkiler konsolide olmalıdır. Bütün siyasi iktidarlarımız döneminde bunun yerli yerine oturması için gayret sarf ettik."

'Selçuk Bey'in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi ahlak dışı'

(Babacan'ın açıklamaları ve Baykar SİHA'ları) Bu şirket şöyle iyi, böyle iyi şeyler yapıyor, kaynaklar sadece ona aktarılıyor deniyor. Böyle bir tekelcilik sözkonusu değil. Tam tersine başka durum sözkonusu. Herkes için geçerli olan birçok kalem ve teşvikten faydalanmamışlar. Faydalandıkları kalem, yine başka şirketlerin faydalandığı kalemler. Selçuk Bey'in Cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi başlı başına ahlak dışı bir durum. İfade ettiğimiz gibi bir tekelcilik yok. Yardımcıları bir kararname yayınlıyor, zaten orada bütün uygulamalarda gözüküyor ki, faydalanması gereken 10 kalem varsa çoğundan faydalanmamış, çoğu öz kaynakları ile bunu geliştirmiş.