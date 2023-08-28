AKP Sözcüsü Çelik duyurdu: Erdoğan Rusya'ya gidecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Rusya'nın Soçi kentini ziyaret edeceğini açıkladı.

Partisinin MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Çelik "Dünyanın gıda krizi ile karşı karşıya kalmaması için diplomasiyi Cumhurbaşkanımız yürüttü. Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda Soçi'ye ziyareti olacak. Tahıl Koridoru'nda gelişme olabilir" dedi.

Çelik ziyaretin tarihini açıklamazken, Bloomberg iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını duyurdu. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce muhtemelen 8 Eylül'de Rusya'yı ziyaret edebileceğini söyledi.

Rus TASS haber ajansı ise geçtiğimiz günlerde diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Putin ile Erdoğan'ın 4 Eylül'de bir araya gelmelerinin planlandığını duyurmuştu.