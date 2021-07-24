AKP Sözcüsü Çelik: BMGK açıklamasını tümüyle reddediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasına ilişkin sözlerini kınama açıklamasına tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz" dedi.
Çelik'in açıklamaları şöyle: