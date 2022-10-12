AKP son halini verdi: 'Başörtüsü’ yok... Asker ve polis detayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü’ çağrısı gündemde geniş yer bulmuş ve tartışma konusu olmuştu.

AKP hukukçuları, başörtüsüne anayasal güvence getirilmesini öngören düzenleme üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında AKP’nin hukukçu milletvekillerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda başörtüsüne güvence altına alacak Anayasa değişiklik metni üzerinde hazırlıklar son aşamaya getirildi.

Başörtüsü ibaresi yer almayacak

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu haberine göre yapılacak değişiklikte ‘başörtüsü’ ifadesi yer almayacak, bunun yerine dini inancı gereği kimsenin kılık-kıyafetine sınırlama getirilemeyeceği, tahdit konulamayacağına vurgu yapılacak. Asker, polis gibi üniforma giyilmesi zorunlu olan meslekleri icra edenlerle ilgili ise bir istisna hüküm getirilmesi planlanıyor. Üniforma ile birlikte takılacak başörtüsünün üniformaya uygunluğuna yönelik bir ifadenin metinde yer alması bekleniyor.

Bazı maddeler değişecek

AKP’nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesinin çerçevesini özellikle ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10’uncu maddesi ile ‘Din ve vicdan hürriyetini’ düzenleyen 24’üncü maddede yapılacak değişiklikle belirlenecek. Bu maddelerle bağlantılı ‘Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen 13, ‘Eğitim ve öğretim hakkını’ düzenleyen 42, ‘çalışma hakkı’ başlıklı 49 ve ‘Kamu hizmetlerine girme’ başlıklı 70’nci madde üzerinde değişiklik çalışması yapılıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre de, Erdoğan’ın paketin “anayasa hukukçularının görüşleri alınarak olgunlaştırılması” yönündeki talimatı doğrultusunda, partinin hukukçu kurmaylarının hafta boyunca çalışarak teklif metnine son biçimini vermesi bekleniyor.

Aileye korumaya 'eşcinsel evliliği' gerekçesi

Erdoğan’ın isteği doğrultusunda, “aileyi güçlendirme ve koruma” gerekçesiyle Anayasa’nın 41’inci maddesinde değişiklik planlanıyor. Böyle bir değişikliğe gerek duyulmasının nedeni olarak, Anayasa ve Medeni Kanun’da “LGBTİ bireylerin evlenmesini yasaklayan bir hüküm olmaması” gösteriliyor.

Bazı AKP kurmayları, dünyada “eşcinsellik ve cinsiyetsizleştirme akımlarının yaygınlaşmaya başladığını” savunarak, önlem alınmazsa yakın gelecekte Türkiye’de “nesillerin devamlılığının tehlikeye girebileceğini” savunuyorlar.Bu çerçevede, 41’inci maddedeki “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” hükmünün, “aile kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur” şeklinde değiştirilmesi öneriliyor. Ancak bu düzenlemenin pakette yer alıp almayacağı net değil. AKP kurmayları, muhalefetin itiraz etmesi halinde, değişikliğin başörtüsüne anayasal güvence ile sınırlı kalabileceğini ifade ediyorlar. Ancak bu konudaki son sözü de Erdoğan’ın söyleyeceği anımsatılıyor.

Medeni kanun formülü de gündemde

Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan toplantılarda ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliğinden vazgeçilmesi halinde ise Medeni Kanun’da değişiklik yapılarak “eşcinsel evliliklerin önlenmesi” formülü de gündeme geldi. Bu çerçevede “Evlenme engelleri” başlıklı 129. Maddede değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu madde, “Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında; evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında” evlenmeyi yasaklıyor. Evlenme yasağına “aynı cinsiyetten kişiler”in de eklenebileceği ifade ediliyor.