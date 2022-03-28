AKP seçmeninin yüzde 53'ü faturalarını ödeyemiyor veya ödemekte zorlanıyor

MetroPOLL Araştırma "Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyebiliyor musunuz?" anketinin sonucunu paylaştı. Anket sonucuna göre ankete katılanların yüzde 18,6'sı faturalarını ödeyemediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 57'si ise faturalarını ödeyebildiğini ancak çok zorlandığını belirtti.

Anket sonucunda yer alan "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna göre dağılımda ise AKP seçmeninin yüzde 53'ünün, MHP seçmeninin ise yüzde 70'inin faturalarını ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığı görüldü.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar anket sonuçlarını, "Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor" yorumuyla paylaştı.