'AKP seçim barajını düşürüyor' iddiası

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında seçim sistemiyle ilgili değişikliklere değinerek seçim barajının AKP tarafından yüzde 5’e indirileceğini öne sürdü.

AKP’nin hazırladığı taslağın önümüzdeki günlerde MHP’ye sunulacağını söyleyen Selvi, "İki parti ortak çalışma yaptıktan sonra Erdoğan ve Bahçeli’nin onayının ardından muhalefete sunulacak. Seçim yasasındaki değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak olan seçimlerde geçerli olmayacağı için eğer değişiklikler bu yıl içinde yasalaşırsa 2022’nin sonuna kadar erken seçim yok demektir" diye yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5’e iniyor. Yüzde 7’ye inmesi eğilimi ağır basıyordu ama yüzde 5 üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak MHP’nin önerisi alınmadan seçim barajı kesin olarak yüzde 5’e indi diyemiyoruz. Seçimlere ittifak halinde giren partiler açısından seçim barajının yüzde 10 olarak kalması ya da yüzde 12’ye çıkarılması gibi öneriler gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak için ayrıca baraj uygulanmasını doğru bulmamıştı. AK Parti’nin teklifinde ittifak için ayrı baraj yer almıyor. İttifakla ya da ittifaksız giren partiler açısından seçim barajı yüzde 5 olarak öneriliyor.

Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesine göre; seçimlere girmek için Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmak, büyük kongresini yapmak veya Meclis’te grubu olmak gerekiyor. İşte o, 'veya'dan sonraki cümle değişiyor. Meclis’te grup kurma şartı kaldırılıyor. Veya deyip geçmeyin, o 'veya' şartı olduğundan, İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için 15 milletvekili bir gecede CHP’den İYİ Parti’ye transfer olmuştu.

İstifa eden milletvekilinin 1 yıl süreyle başka bir partiye transfer olamaması AK Parti’nin teklifinde yer almıyor ama MHP’nin o yönde bir çalışması olduğu biliniyor.

Büyükşehirlerin nüfuslarındaki artış dikkate alınarak seçim çevrelerinin 'Daraltılmış Bölge Sistemi'ne geçilmesi öngörülüyor. Seçim bölgelerinin 7 milletvekiline bölünmesi öneriliyor. 98 milletvekilinin çıktığı İstanbul 3, 36 milletvekili çıkaran Ankara 2 ve 28 milletvekiline sahip olan İzmir iki seçim çevresinden oluşuyor. Daraltılmış Bölge Sistemi’ne geçildiğinde bu sayı artacak."

Adaletsiz ve keyfi seçim sistemi

Türkiye'nin seçim hilelerini tartıştığı, kuralsızlığın kural haline getirildiği AKP döneminin seçimleri ve hileleri, iktidar partisinin hamleleriyle gündem olmaya devam ederken, kökü çok gerilere giden adaletsiz seçim sistemi TKP tarafından tartışmaya açılmıştı.

TKP, "Seçme ve seçilme hakkı kaldı mı?" diyerek tartışmayı başka bir açıdan gündeme taşımıştı. "Adaletsizlik kaynağını nereden alıyor" sorusuna, seçim ve onun etrafındaki konuların ötesine geçen bir değerlendirmeyle ele alınması gerektiği işaret edilmişti.