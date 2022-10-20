AKP o koltuğu yine kaybetti, Mehmet Ali Çelebi de kurtaramadı

RTÜK’ün dokuz kişilik üst kurul yönetiminde beş kontenjanı bulunan AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye sayısını hesap edemeyince bir kontenjanını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmıştı.

Kontenjan hakkının İYİP’e geçmesi, TBMM’de yapılacak RTÜK seçimi öncesinde AKP’lileri harekete geçirmişti. AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısını bir artırması durumunda kontenjan hakkının yeniden AKP’ye geçeceğinin görülmesi üzerine de AKP’de vekil transferi arayışları başlamıştı.

RTÜK kontenjanı için AKP'nin bir milletvekiline daha ihtiyacı vardı. Mehmet Ali Çelebi o ihtiyacı da karşıladı.

Ancak AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın bugün partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklaması yeniden RTÜK koltuğunu tartışmaya açtı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı "Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK Üyeliği İyi Parti’ye geçer." açıklamasında bulundu.