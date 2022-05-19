AKP MYK toplandı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.

Haber Merkezi

AKPMerkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.

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