AKPMerkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP MYK toplandı
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.
Haber Merkezi
AKPMerkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.