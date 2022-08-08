AKP MYK bugün toplanıyor: Talepler Erdoğan'a sunulacak

AKP MYK bugün toplanıyor. Toplantıda, Rusya lideri Putin'le Soçi'de yapılan görüşme ve sosyal konut projesi ele alınacak. Cemevine saldırılar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre, toplantıda Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak. Ayrıca Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.

14 Ağustos AKP’nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından, cemevine saldırılara kadar pek çok konu başlığı gündem olacak.

Hayat pahalılığı ve halkın tepkisi de toplantının gündemlerinden olacak.