AKP 'Milli Mutabakat'a TKP'yi de dahil etmek istedi!

İktidarın ve devletin olanaklarından yararlanarak ülkenin en çok üye sayısına sahip partisi durumuna gelen AKP'nin, hangi yöntemlerle bu sayılara ulaştığı hep tartışma konusu olmuştur.

Bugüne kadar çok sayıda kişinin kendisinden habersiz AKP'ye üye yapıldığı, işe kabullerde partiye üye olma şartının arandığı gibi olaylar gündeme gelmişti. Ancak bir başka partinin, üstelik AKP iktidarıyla mücadele etmeyi her dönem başa yazmış bir partinin il başkanına üyelik teklif edilmesi AKP için de bir ilk olsa gerek.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı Ozan Yılmaz soL'a yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerinde AKP Ankara İl Başkanlığı'ndan arandığını ve "milli mutabakata güç vermek için" denilerek AKP'ye üye olmaya davet edildiğini söyledi. Yılmaz ilginç görüşmeyi soL'a şöyle anlattı:

"Arayan kişi, 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla oluşturulan milli mutabakata güç vermek için Ak Parti'ye üye olur musunuz?' diye sordu. 'Sanırım aradığınız kişiler hakkında bir bilgi eksikliğiniz var' diyerek Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı olduğumu söyledim. AKP Ankara İl Başkanlığı, edindikleri tüm telefonları sırayla arayarak üye kaydı yapmaya çalışıyor anlaşılan. AKP'nin üye sayısını arttırmak için çeşitli yolları denediğini görmüştük fakat bir başka partinin yöneticisine üyelik teklifi ilettiklerine ilk defa şahit oluyoruz.

Şaka bir yana halkımızın bu telefon aramalarına karşılık verdiğini sanmıyorum. Ülke koşulları emekçiler için iyice katlanılmaz hale gelmişken, "milli mutabakat" falan denilerek hamasetle üye kaydı çabasını, uzun süredir kan kaybeden iktidar partisinin çaresizliğine yoruyorum. TKP var gücüyle Ankara'da emekçilere ulaşmak için çalışıyor. Bu vesileyle, Ankaralıları mahallelerde semt evlerine, TKP binalarına, iletişim numaraları ve sosyal medya aracılığı ile bize ulaşmaya ve TKP gönüllüsü olmaya çağırıyoruz."