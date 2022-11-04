AKP Milletvekili Yıldız: Fakıbaba kışkırtıyor, tokat yesin ki mağduru oynasın

AKP'den İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hakkındaki iddialarıyla ilgili gazeteci Barış Pehlivan'a konuşan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız iddiaları reddetti, Fakıbaba'yı “Aileme hakaret ediyor ki biri gelsin ona karşılık versin... Tokat yesin ki mağduru oynasın” sözleriyle suçladı.

Şenyaşar ailesi katliamıyla ilgili de konuşan Yıldız'ın açıklamalarıyla ilgili Pehlivan'ın yazısı şu şekilde:

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Ahmet Eşref Fakıbaba Halk TV’deki “Sansürsüz” programımızın canlı yayınındaydı. Fakıbaba AKP’den İYİ Parti’ye geçiş nedenlerini anlatırken önemli iddialarda bulundu. Kaldığı misafirhaneyi basanlar tarafından öldürülmek istendiğini, yakın zamanda da tehdit aldığını ve Şenyaşar ailesi olayına dair tanıklıklarını anlattı. Fakıbaba’nın dile getirdiği her mesele bir isme bağlanıyordu: AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız.

Program arasında telefonum çaldı. Arayan Yıldız ile beni görüştürmek isteyen bir yakınıydı.

Ve ertesi gün akşam saatlerinde İstanbul’da buluştuk...

AKP milletvekili, 14 Haziran 2018’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşananları kendi penceresinden anlatmaya başladı. Biri ağabeyi olan dört kişinin can verdiği olaylara dair hakkındaki suçlamalara kimi zaman kaçamak kimi zamansa net yanıtlar verdi.

Şenyaşar ailesi olayı patladığında Fakıbaba AKP iktidarının gıda, tarım ve hayvancılık bakanıydı. O dahil hükümetin birçok ismi yaşananları “terör saldırısı” olarak kamuoyuna duyurdu.

Lakin Fakıbaba o ilk tespitinden dolayı bugün pişman. Peki, AKP Milletvekili Yıldız şimdi ne düşünüyor?

Gördüm ki o hâlâ aynı noktada. Şenyaşar ailesini terör örgütü üyeliğiyle ve örgüte eleman kazandırmakla suçluyor. “Bir PKK itirafçısının ifadesi var; Suruç’tan Kobani’ye adam teslim ediyorlardı” diyor. “Saldırı terör saldırısı olmayabilir ama aile terörist” diye çok ağır bir ithamda bulunuyor.

Gelin görün ki hem Emniyet hem de savcılık Şenyaşar ailesinin PKK ile bir bağını bugüne kadar kanıtlayamadı. Öyle ki, buna dair altında iki polisin imzasının bulunduğu bir tutanak da var. Buna göre, savcılık “öldürülen Esvet, Adil ve Celal Şenyaşar’ın PKK’lilerin yanına mı gömüldüğünü” bile araştırmış. Polisler ise Şenyaşarların yattığı mezarların “herkesin cenazesini normal bir şekilde defnettiği kısımda” olduğunu fotoğraflarıyla savcılığa sunmuş.

AKP milletvekiline işte tüm bunları hatırlattığımda ise “Evet, doğru” diyor.

‘Fakıbaba hiç AK Partili olmalı'

Suruç Devlet Hastanesi’nde Şenyaşar ailesine yapılan ağır saldırıya getiriyorum konuyu. Yaralananların tedavisinin engellendiğini, baba Şenyaşar’ın oksijen tüpüyle ve demirlerle saldırılarak öldürüldüğünü hatırlatıyorum. Faillerin akrabası olduğunu vurguluyorum.

Ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın vurulduğunu duyan eş, dost ve akrabaların hastaneye koştuğunu aktarıyor AKP’li Yıldız. “En az 1000 kişi vardı hastane içinde” diyor.

Sonra sözü hep aynı yere getiriyor: “İki ayrı tarafın da yaralılarını aynı hastaneye götürmek planın bir parçasıydı.”

“Eğer bu bir kışkırtma ise kim yapar ki” diye soruyorum. “Ambulans şoförlerinin telefon kayıtlarına bakmak lazım” yanıtını alıyorum. Tutanaklara yansıyan tanık ifadelerinin aksine cinayeti “Benim ailemden kimse yapmadı, inanmıyorum” diye anlatıyor. Açıkçası, bana da bu iddiası inandırıcı gelmiyor. O ise “Terörist de olsalar hastanede böyle bir şeyin yaşanmaması gerekti” diye ekliyor.

Bunun üzerine “Güvenlik güçlerinin sizin isteğinizle hastanedeki olaylara müdahale etmediği söyleniyor” diyorum. AKP milletvekili Yıldız net bir şekilde “Kesinlikle yalan, hiçbir Emniyet görevlisiyle görüşmedim” yanıtını veriyor. “Fakıbaba’ya sorun, ben ayrılmıştım ama o oradaydı; engelleseydi” diye de ekliyor.

Evet, söz dönüp dolaşıp eski AKP’li yeni İYİ Parti’li Ahmet Eşref Fakıbaba’ya geliyor...

AKP Milletvekili Yıldız yıldızının hiç barışmadığı Fakıbaba’ya dair çok çarpıcı sözler söylüyor.

“Fakıbaba bakandı ama o hiçbir zaman AK Partili olmadı” diyor. Yetmiyor, “Fakıbaba bakanlığı AK Partililerden intikam almak için kullandı” diye de ekliyor.

Konuşmamızın sonuna doğru, Yıldız soyadlı birisinin Fakıbaba’ya yönelik yakın zamandaki tehdidini hatırlatıyorum.

“Tehdidi bilmiyorum. Ailem 5 bin kişi... Bütün aileyi zan altında bırakamazsınız. Ailemi değil, beni konuşsun...” diye yanıt veriyor.

Fakıbaba’nın kaldığı misafirhanenin akrabaları tarafından basılma olayını ise “Fakıbaba onları tuzağa çekti, şimdi de mağduru oynuyor” diye açıklıyor. “Aileme hakaret ediyor ki biri gelsin ona karşılık versin... Tokat yesin ki mağduru oynasın” diyor.

Bu satırları yazarken eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar’ın Urfa Adliyesi önündeki adalet nöbeti ise devam ediyordu. Şüphem yok ki bu olaya dair bildiklerimiz perde arkasında yaşananların yanında çok az. Ve bir gün mutlaka!