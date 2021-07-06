AKP milletvekili Tolga Ağar'dan 'atarlı giderli' dilekçe: O deliller buraya gelecek!

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li Milletvekili Tolga Ağar, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümünde kendisine dikkat çeken avukat hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, "O deliller gelecek!" ifadeleri yer aldı.
Gazeteci Yeldana Kaharman Elazığ'da ölü bulunmuştu. Kaharman'ın AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.
Konu geçtiğimiz yıl gündeme gelse de ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamaları sonrasında yeniden tartışılmaya başlanmıştı.
Tolga Ağar, kendisini eleştiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun hakkında da şikayette bulundu.
Tuba Torun, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın şikayet dilekçesini paylaştı. Dilekçe'de, "O deliller buraya gelecek! Yok öyle ekranlarda insanların şerefiyle oynamak" ifadeleri yer aldı.