AKP Maraş’taki katliamın ardından pazartesi günü tüm okulları duayla açtıracak
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Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 22:05 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 , 22:36
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Maraş’taki okul katliamının ardından okullara gönderdiği yazıyla 20 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılacak bayrak töreninin içeriğini belirledi.
“20 Nisan 2026 Pazartesi günü İstiklal Marşı Töreni ve Dua Edilmesi” konulu yazıda, ülkede yaşanan “elim hadiseler” nedeniyle okullarda "gerekli hassasiyetin gösterilmesinin" önem taşıdığı belirtildi.
Genelgede, bayrak töreninde saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın “coşkulu şekilde” okunması, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olayları kapsamında yaşamını yitirenler için din kültürü öğretmeni ya da uygun görülen bir öğretmen tarafından dua edilmesi istendi.
Bakanlık ayrıca gerçekleştirilen törenlerin okul ve kurumların sosyal medya hesaplarından “zamanında ve uygun şekilde” paylaşılmasını da istedi.
MEB’in yazısıyla birlikte, 20 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde okulların dua ile açılması yönünde adım atılmış oldu.
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