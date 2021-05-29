AKP Kurucu Üyesi Baran: Erdoğan ikinci Atatürk’tür

AKP'nin Kurucu Üyesi olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski Avukatı Latif Cem Baran, katıldığı bir televizyon programında ilginç ifadeler kullandı.

Kanal 42'de yayınlanan programda konuşan Baran, "Ülkemi koruyacak lider, şu anki lider Recep Tayyip Erdoğan. Bakın benim hiçbir vazifem yok, hiçbir görev falan almış değilim, birey olarak söylüyorum bunu. Onun dışında hiçbir siyasal tipi Türkiye’yi yönetecek kabiliyet, kalibrede görmüyorum. Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye’yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuş. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk’tür" dedi.

Uzun süre Gül'ün avukatlığını yapan Baran, Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın Boğaziçi eylemleri sırasında öğrencilere destek açıklaması yapması sonrası tepki açıklaması yapmış, "Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir ‘duruş’ sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım" demişti.