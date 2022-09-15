AKP kulislerinde 'Mansur Yavaş' tedirginliği: Erdoğan’ın karşısına çıkarsa...

20 yıllık iktidarının en kritik seçimlerine hazırlanan AKP 2023 seçimlerine dönük yeni hamleleri devreye sokmayı planlıyor.

BBC'den Ayşe Sayın'ın kulis bilgisine göre, AKP, seçim stratejisini “dış politikada zafer, ekonomide iyileşme” ve “6’lı masayı yıpratma” stratejisi üzerine kuruyor.

Yavaş tedirginliği yaşanmış

AKP yöneticilerine göre, uygulanan ekonomik program seçmende olumlu karşılık buldu ve bu Erdoğan’ın kişisel oylarına da yansıdı.

Ancak ekonomik krizin ilk başlarında, Erdoğan’ın oylarındaki düşüş parti yönetimini tedirgin etmiş, hatta kulislere yansıyan bilgilere göre “Acaba Erdoğan’ın karşısına Mansur Yavaş çıkarsa sıkıntı olur mu?” endişesi yaşanmış.

Ancak AKP kurmayları, artık böyle bir risk kalmadığı görüşünde:

“Tek öngörülemeyen Mansur Yavaş’tı. Ama 2-3 aydır böyle bir sorun yok, karşısına kim çıkarsa çıksın Erdoğan kazanıyor. Ama seçmen partiye oy verirken milletvekili listelerine bakıp ona göre karar verecek.”

