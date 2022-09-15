AKP kulislerinde 'Mansur Yavaş' tartışması

AKP bir krizin ortasında hazırlandığı seçim için stratejisini belirliyor.

BBC'den Ayşe Sayın'ın kulis bilgisine göre, AKP, seçim stratejisini “dış politikada zafer, ekonomide iyileşme” ve “6’lı masayı yıpratma” üzerine kuruyor.

Yavaş tedirginliği iddiası

AKP yöneticilerinin iddiasına göre halkın büyük bir krizin ortasında olduğu bu dönemde, "uygulanan ekonomik program seçmende olumlu karşılık buldu ve bu Erdoğan’ın kişisel oylarına" yansıdı.

Haberde yer alan iddiaya göre ekonomik krizin ilk başlarında AKP'de “Acaba Erdoğan’ın karşısına Mansur Yavaş çıkarsa sıkıntı olur mu?” endişesi yaşandı.

Ancak AKP kurmayları, artık böyle bir risk kalmadığı iddiasında:

“Tek öngörülemeyen Mansur Yavaş’tı. Ama 2-3 aydır böyle bir sorun yok, karşısına kim çıkarsa çıksın Erdoğan kazanıyor. Ama seçmen partiye oy verirken milletvekili listelerine bakıp ona göre karar verecek.”

