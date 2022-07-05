AKP kulisleri şaşkına döndü, CHP ve İYİP'ten ilginç karar

Barış Yarkadaş, Korkusuz'daki bugünkü yazısında AKP kulislerinde Dodurga’da gerçekleşen seçimde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ile bir seçim çalışması yapılmasına dair beklenti olduğunu yazdı. Yarkadaş, CHP’nin aday çıkarmadığı Çankırı ilçesi için muhalefetin kamuoyuna açıklama yapması gerektiği görüşünü dile getirdi.

AKP'de ilginç karşılanmış

Barış Yarkadaş, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

CHP ve İYİ Parti’nin Dodurga’da aday çıkarmaması AKP Genel Merkezi’nde de ‘ilginç’ karşılanmış. Konuştuğum AKP’li bir kaynağım, “Biz CHP’nin seçime yüklenmesini; hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bölgeye gelip CHP’nin adayı için çalışma yapmasını bekliyorduk. Bunların hiçbiri olmadı” diyerek şaşkınlığını ifade ediyordu.

Görmezden mi gelecekti?

“Belli ki; Çankırı’nın Dodurga Beldesi, CHP ve İYİ Parti’nin ilgisini çekmediği için İmamoğlu ve Yavaş da bölgeye gitme ihtiyacı hissetmediler” diyen Yarkadaş, muhalefete şöyle seslendi:

Doğrusu merak ediyorum; böyle bir seçim Çankırı – Dodurga’da değil de Antalya, Mersin ya da İzmir’in yüksek bütçeli herhangi bir ilçesinde yapılsaydı, muhalefet bu seçimi yine görmezden mi gelecekti?

CHP ve İYİ Parti’deki ilgili – yetkili kişilerin Dodurga seçimi ile neden ilgilenmedikleri ve neden aday çıkarmadıklarına dair kamuoyuna bir açıklama yapma zorunluluğunun olduğunu düşünüyorum…