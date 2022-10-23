AKP kulisi: 'Milletvekili arkadaşlarımız yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyor'

AKP’den ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, istifasının nedeni olarak "Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var" demişti. AKP kulislerine göre, yeni sistemde etkisi azalan milletvekillerinin seçim bölgelerinde uyguladıkları baskı ortaya çıkan sorunlarda etkili olduğu aktarıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; AKP'de etkin bir isim söz konusu durum hakkında, “Özellikle Anadolu’daki illerde milletvekili arkadaşlarımız her şeye hakim olmak istiyor. Sadece kendisi değil, ailesi de müdahalelerde bulunuyor. Milletvekilleri arasında da bu nedenle çekişmeler yaşanıyor. Vatandaşın verdiği yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyorlar. Bu da tepki yaratıyor. Önümüzdeki seçimlerde bu açıdan doğru aday tespiti çok önemli. Bunun için özel çalışma yapılmalı. Sadece Meclis performansı yetmez, bulunduğu illerde gücün yanı sıra sevgi-saygı duyulan isimlerle yol alınmalı” ifadelerini kullanıldı.