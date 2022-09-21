AKP kıraathaneye yine milyonlar harcadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri belediyelerin bütçesinde kara delik oluşturdu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erdoğan’ın 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay’daki mitingde yaptığı konuşmasında gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin ilk çivisi 30 Temmuz 2018’de çakılırken fahiş harcamaların önü arkası kesilmedi.

'Millet Kıraathanesi' için 5 milyon 951 bin 869 TL

Bingöl’ün 35 bin nüfuslu ilçesi Solhan’a da millet kıraathanelerinin en maliyetlilerinden biri inşa edildi. İnşaat ihalesi Eylül 2020’de yapılan ve 2 milyon 154 bin 869 TL’ye mal olan millet kıraathanesinin ikmal inşaatı için 25 Ağustos’ta yeni bir ihale daha açıldı. Solhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklif 4 milyon 300 bin TL oldu.

AKP’li Hakim Yıldız başkanlığındaki Solhan Belediyesi’nin 4 milyon 805 bin 362 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı iş gerçekleştirilen ihalede imzalar ise 3 milyon 797 bin TL için atıldı. AKP’li belediyenin bin 345 metrekarelik büyüklüğe sahip millet kıraathanesi için harcadığı para 5 milyon 951 bin 869’a ulaştı.