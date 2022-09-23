'AKP kalesinde ciddi itibar kaybetti, herkes çok ayıpladı'

Seçimlere 8 ay kala Türk siyasetinde hareketli günler yaşanmaya başladı. Yaz döneminde de grup toplantılarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Elazığ'da vatandaşlarla bir araya geldi. Ancak Elazığ'da yaşanan afiş skandalı, grup toplantısı gündemini gölgelemek istedi.

Siyasal iletişim uzmanı ve araştırmacı İbrahim Uslu, Elazığ'da yaşanan olayla ilgili Halk TV'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada "Herkes bunu AKP’nin yaptığını düşündü ve çok ayıplandı. Sosyal medyada troller bunu CHP’ye gol atmak gibi lanse etmeye çalıştılar ama konuştuğum çok sayıda Elazığlı “bunu yapan da bu işin yanlış olduğunu biliyor ve o yüzden kendini gizlemek durumunda kaldı, ama Elazığlı merttir söyleyeceği sözü muhatabının yüzüne söyler, bu hareket bize hiç yakışmadı” olayı ayıpladı. Zaten ertesi günü kaldırmak durumunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

AKP il başkanlığı ciddi anlamda itibar kaybetti

CHP'nin Elazığ'da yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Uslu, "Şehir halkı bu olaya tepkisini Kılıçdaroğlu’na ve kente gelen yüzlerce CHP’liye iyi bir ev sahipliği yaparak gösterdi. Bırakın grup toplantısının yapıldığı salona girmeyi, binaya bile girebilmek çok sayıda insan için mümkün olmadı. Ben misafir olduğum için binaya alındım ama ben de salona giremedim. Konuşmayı koridordan dinlemek durumunda kaldım. Konuşma sonrasında çarşıda esnaf ziyareti esnasında da halkın ilgisi yüksekti. Cadde adeta miting alanına dönüştü. Neticede ne CHP ne Kılıçdaroğlu Elazığlıların tabiriyle “namertçe” işten bir zarar gördü. Ama AK Parti il başkanlığı ciddi bir biçimde itibar kaybetti." dedi.